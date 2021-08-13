***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Transferler-65.321 65.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.713 -770.992 -773.705 -773.705Sermaye Arttırımı8.400.000 8.400.000 8.400.000Dönem Sonu Bakiyeler15 12.000.000 -5.022 931.898 -896.928 -770.992 11.258.956 11.258.956Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911Transferler474.031 -474.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-220 -1.125.799 -126.019 -126.019Dönem Sonu Bakiyeler15 12.000.000 -18.310 931.898 -422.897 -1.125.799 11.364.892 11.364.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.808.363 -1.168.616Dönem Karı (Zararı)-1.125.799 -770.992Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler112.750 43.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 125.096 48.181Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.628 9.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 25.628 9.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -46.188Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -46.188Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -37.974 32.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.771.098 -441.356Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.617 -29.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 12.617 -29.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.371.505 -474.076İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-11 -1.371.505 -474.076Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -287.567 -130.218Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.248.583 194.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -5.248.583 194.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 20.879 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.061 -1.919İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 2.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 103.061 -3.919Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.784.147 -1.168.616Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -24.216 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.963.743 -4.531.062Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 4.441.409 -4.321.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-477.666 -210.060Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -477.666 -3.194Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -206.866FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 8.400.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 0 8.400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.844.620 2.700.322NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -3.844.620 2.700.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.786.284 183.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.941.664 2.883.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.548.105 10.786.284Finansal Yatırımlar5 0 4.441.409Ticari Alacaklar7.025.947 5.654.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.025.947 5.654.442Diğer Alacaklar1.033.771 1.028.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.033.771 1.028.564Peşin Ödenmiş Giderler9 190.765 16.472Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 18.140 35.345ARA TOPLAM38.816.728 21.962.516TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.816.728 21.962.516DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 619Maddi Duran Varlıklar732.919 337.979Mobilya ve Demirbaşlar9 709.579 337.979Özel Maliyetler9 23.340 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar149.935 192.305Diğer Haklar10 149.935 192.305Peşin Ödenmiş Giderler136.100 22.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 136.100 22.826Ertelenmiş Vergi Varlığı20 66.308 28.334TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.085.262 582.063TOPLAM VARLIKLAR39.901.990 22.544.579KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar28.121.245 9.763.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 28.121.245 9.763.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 75.340 54.461Diğer Borçlar214.360 111.299İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 212.360 109.299Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 24.216Kısa Vadeli Karşılıklar61.255 10.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 61.255 10.125ARA TOPLAM28.472.200 9.963.488TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.472.200 9.963.488UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar64.898 90.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 64.898 90.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.898 90.180TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.537.098 10.053.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.364.892 12.490.911Ödenmiş Sermaye15 12.000.000 12.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.310 -18.090Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.310 -18.090Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -18.310 -18.090Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -422.897 -896.928Net Dönem Karı veya Zararı-1.125.799 474.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.364.892 12.490.911TOPLAM KAYNAKLAR39.901.990 22.544.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.147.301 1.516.510 726.656 595.739Satışların Maliyeti16 0 -1.390.206 0 -561.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.147.301 126.304 726.656 33.770BRÜT KAR (ZARAR)2.147.301 126.304 726.656 33.770Genel Yönetim Giderleri17 -3.772.915 -906.791 -1.873.945 -459.770Pazarlama Giderleri17 -204.092 -91.759 -154.018 -27.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 42.949 114.499 -7.965 7.114Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -356.309 -128.939 -63.572 -46.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.143.066 -886.686 -1.372.844 -492.774FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.143.066 -886.686 -1.372.844 -492.774Finansman Gelirleri19 2.055.272 149.758 896.846 101.323Finansman Giderleri19 -1.075.917 -1.155 -416.812 -1.155SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.163.711 -738.083 -892.810 -392.606Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri37.912 -32.909 25.932 84.086Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 37.912 -32.909 25.932 84.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.125.799 -770.992 -866.878 -308.520DÖNEM KARI (ZARARI)-1.125.799 -770.992 -866.878 -308.520Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.125.799 -770.992 -866.878 -308.520Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09380000 0,09880000 0,07220000 0,02570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-220 -2.713 268 -497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -282 -3.478 344 -637Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62 765 -76 140Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 62 765 -76 140Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-220 -2.713 268 -497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.126.019 -773.705 -866.610 -309.017Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.126.019 -773.705 -866.610 -309.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958064BIST