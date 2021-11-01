***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Transferler0 0 0 -65.321 65.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -2.313 0 0 -347.345 -349.658 -349.658Sermaye Arttırımı8.400.000 0 0 0 0 8.400.000 8.400.000Dönem Sonu Bakiyeler15 12.000.000 -4.622 931.898 -896.928 -347.345 11.683.003 11.683.003Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911Transferler0 0 0 474.031 -474.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -1.197 0 0 -1.335.267 -1.336.464 -1.336.464Sermaye Arttırımı20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 32.000.000 -19.287 931.898 -422.897 -1.335.267 31.154.447 31.154.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.045.735 -7.541.509Dönem Karı (Zararı)-1.335.267 -347.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler185.441 -785.275Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 196.325 82.668Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.516 8.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 49.516 8.535Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.172.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.172.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -60.400 295.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.871.693 -6.408.889Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -5.782.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.125.907 -1.431.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.125.907 -1.431.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.543 -447.780İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-11 26.543 -447.780Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -313.432 -77.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.679.881 1.340.222İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.679.881 1.340.222Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 31.431 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler189.553 -10.293İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 2.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 189.553 -12.293Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.021.519 -7.541.509Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -24.216 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.945.264 2.560.347Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 4.441.409 3.007.872Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-496.145 -447.525Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -496.145 -240.659Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -206.866FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.000.000 8.400.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 20.000.000 8.400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.899.529 3.418.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 12.899.529 3.418.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.786.284 183.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.685.813 3.602.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.290.293 10.786.284Finansal Yatırımlar5 0 4.441.409Ticari Alacaklar7.780.349 5.654.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.780.349 5.654.442Diğer Alacaklar962.311 1.028.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 962.311 1.028.564Peşin Ödenmiş Giderler189.970 16.472İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 189.970 16.472Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar11 75.674 35.345ARA TOPLAM35.298.597 21.962.516TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.298.597 21.962.516DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 619İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 619Maddi Duran Varlıklar701.354 337.979Mobilya ve Demirbaşlar9 673.627 337.979Özel Maliyetler9 27.727 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.750 192.305Diğer Haklar10 128.750 192.305Peşin Ödenmiş Giderler162.760 22.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 162.760 22.826Ertelenmiş Vergi Varlığı20 88.734 28.334TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.081.598 582.063TOPLAM VARLIKLAR36.380.195 22.544.579KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4.687.986 9.763.387İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.687.986 9.763.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 85.892 54.461Diğer Borçlar300.852 111.299İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 298.852 109.299Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 24.216Kısa Vadeli Karşılıklar70.573 10.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 70.573 10.125ARA TOPLAM5.145.303 9.963.488TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.145.303 9.963.488UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar80.445 90.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 80.445 90.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.445 90.180TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.225.748 10.053.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.154.447 12.490.911Ödenmiş Sermaye15 32.000.000 12.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.287 -18.090Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.287 -18.090Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -19.287 -18.090Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -422.897 -896.928Net Dönem Karı veya Zararı-1.335.267 474.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.154.447 12.490.911TOPLAM KAYNAKLAR36.380.195 22.544.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.993.742 3.385.378 846.441 1.868.868Satışların Maliyeti16 0 -2.937.080 0 -1.546.874TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.993.742 448.298 846.441 321.994BRÜT KAR (ZARAR)2.993.742 448.298 846.441 321.994Genel Yönetim Giderleri17 -5.993.204 -1.861.169 -2.220.289 -954.378Pazarlama Giderleri17 -446.873 -108.824 -242.781 -17.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 32.811 1.330.266 -10.138 1.215.764Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -356.337 -70.792 -28 58.146ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.769.861 -262.221 -1.626.795 624.461FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.769.861 -262.221 -1.626.795 624.461Finansman Gelirleri19 3.675.295 534.269 1.620.023 384.511Finansman Giderleri19 -1.300.763 -323.215 -224.846 -322.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.395.329 -51.167 -231.618 686.912Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri60.062 -296.178 22.150 -263.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 60.062 -296.178 22.150 -263.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.335.267 -347.345 -209.468 423.643DÖNEM KARI (ZARARI)-1.335.267 -347.345 -209.468 423.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.335.267 -347.345 -209.468 423.643Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) -0,04170000 -0,04450000 -0,01750000 0,03530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.197 -2.313 -977 399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.535 -2.965 -1.253 512Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler338 652 276 -113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 338 652 276 -113Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.197 -2.313 -977 399TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.336.464 -349.658 -210.445 424.042Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.336.464 -349.658 -210.445 424.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973427BIST