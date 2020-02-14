***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2020.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2020 Tarih ve 32992422-205.03.03-E.1800 sayılı yazısı ile"Dar Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemiz Yurt Dışı Emir İletimine Aracılık Faaliyeti ve YatırımDanışmanlığı Faaliyeti yetkilendirilmesi sonrasında yeniden düzenlenmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819081BIST