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***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2020 Tarih ve 32992422-205.03.03-E.1800 sayılı yazısı ile
"Dar Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemiz Yurt Dışı Emir İletimine Aracılık Faaliyeti ve Yatırım
Danışmanlığı Faaliyeti yetkilendirilmesi sonrasında yeniden düzenlenmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819081


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ALCTL 20,32 68.315.139 % 14,09  
TLMAN 13,29 19.324.542 % 13,30  
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Frank 6,1611 6,1982 % 0,26  
Riyal 1,6128 1,6209 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.580 3,20  
Altın Gr. 308 308 1,50  
Cumhuriyet 2.034 2.065 5,00  
Tam 2.026 2.077 4,39  
Yarım 979 1.005 2,12  
Çeyrek 491 502 1,07  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,13  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,03  
B. Petrol 57,22 57,22 0,88  
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