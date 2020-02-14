***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 16:27
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2020 Tarih ve 32992422-205.03.03-E.1800 sayılı yazısı ile
"Dar Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemiz Yurt Dışı Emir İletimine Aracılık Faaliyeti ve Yatırım
Danışmanlığı Faaliyeti yetkilendirilmesi sonrasında yeniden düzenlenmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819081
BIST
16:39120.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -371,62
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:396,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:396,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:39307,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,48
|Açılış
|: 307,76
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,92
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|687.018.503
|% 20,00
|
|AYCES
|12,74
|6.175.405
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,32
|68.315.139
|% 14,09
|
|TLMAN
|13,29
|19.324.542
|% 13,30
|
|BJKAS
|3,07
|563.103.738
|% 12,87
|
|TUKAS
|12,40
|3.743.781
|% -18,74
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|46.648.122
|% -8,94
|
|OZBAL
|2,39
|12.771.304
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|28,96
|1.291.475.269
|% 2,62
|
|THYAO
|14,92
|1.283.764.052
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,88
|687.018.503
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,19
|607.039.031
|% 5,80
|
|BJKAS
|3,07
|563.103.738
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,19
|607.039.031
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,88
|687.018.503
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,07
|563.103.738
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,23
|204.480.553
|% 1,65
|
|KARSN
|1,92
|287.040.411
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8708
|7,9102
|% 0,13
|
|Frank
|6,1611
|6,1982
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6128
|1,6209
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|3,20
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,39
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,12
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|0,88
|
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