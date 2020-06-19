***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumumuzun "Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi", Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 32992422-205.03.03-E.6179 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir. Yine aynı yazı ile Kurumumuz, 16.06.2020 tarih ve K-022 sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile yetkilendirilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851977BIST