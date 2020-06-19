***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 11:32
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Kurumumuzun "Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi", Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 32992422-205.03.03-E.6179 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir. Yine aynı yazı ile Kurumumuz, 16.06.2020 tarih ve K-022 sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile yetkilendirilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851977
BIST
11:59113.669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.174,63
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
11:596,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
11:597,6882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
11:59381,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 381,54
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|11,27
|12.453
|% 6,32
|
|SUMAS
|13,90
|431
|% 2,96
|
|UFUK
|4,85
|1.455
|% 2,11
|
|BMELK
|4,73
|56.519
|% 1,72
|
|FORMT
|3,36
|280.993
|% 1,51
|
|BAYRK
|8,34
|25.577.070
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,34
|28.610.081
|% -4,13
|
|BERA
|4,00
|14.381.729
|% -3,38
|
|DERAS
|5,64
|4.626.497
|% -2,76
|
|KFEIN
|16,17
|9.796.185
|% -1,76
|
|KRDMD
|3,11
|1.920.203.651
|% 2,30
|
|TCELL
|17,72
|1.084.144.139
|% 9,18
|
|ASELS
|32,50
|463.492.958
|% -0,31
|
|GARAN
|8,19
|454.060.647
|% 0,74
|
|TKFEN
|17,28
|410.658.729
|% 5,37
|
|KRDMD
|3,11
|1.920.203.651
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,87
|261.209.680
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|162.998.055
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|210.329.235
|% 0,51
|
|PETKM
|4,10
|346.116.670
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4891
|8,5317
|% -0,03
|
|Frank
|7,1877
|7,2310
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|7,07
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.494
|7,40
|
|Tam
|2.545
|2.559
|7,50
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,70
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|1,20
|
Seans Raporu
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12:09XU030
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12:04TCELL
Yüzde 9.24 oranında artışla 17.73 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 895, 517 adet işlem