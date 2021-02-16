***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Gazi Muhtarpaşa Bulvarı Doktorlar Sitesi No 65 Şehitkamil / Gaziantep" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-1682 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910141BIST