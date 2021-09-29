***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 14:42
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.09.2021 tarihi itibariyle Atatürk Caddesi Basın Apt. N370/1 Kat: 2 Daire: 3 Alsancak/İzmir adresimizde bulunan İzmir İrtibat büromuzun faaliyetine son verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965708
BIST
16:001.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:008,8539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:0010,3150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0626
|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4068
En Düşük
10,2934
16:00495,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 495,09
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|Önceki Kapanış
|: 494,32
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498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:00
|MANAS
|17,29
|40.136.127
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.418.319
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.628.396
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|167.187.827
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.381.533
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.630.379
|% -9,65
|
|GARFA
|13,09
|6.109.747
|% -8,46
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GARAN
|9,02
|1.040.198.497
|% 2,04
|
|THYAO
|13,79
|894.561.577
|% 0,07
|
|KOZAL
|96,25
|420.032.305
|% 2,01
|
|TUPRS
|111,50
|397.220.704
|% -1,24
|
|SISE
|8,09
|394.672.216
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,37
|317.768.060
|% 1,28
|
|GARAN
|9,02
|1.040.198.497
|% 2,04
|
|EKGYO
|1,78
|122.203.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,22
|339.681.384
|% 0,97
|
|THYAO
|13,79
|894.561.577
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8517
|8,8539
|% -0,18
|
|Euro
|10,3107
|10,3150
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8800
|11,9396
|% -0,72
|
|Frank
|9,4794
|9,5365
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3527
|2,3645
|% -0,16
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,99
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|3,27
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|1,58
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,10
|
|B. Petrol
|77,75
|77,75
|-0,60
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