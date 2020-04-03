***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2020 13:22
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AYŞİN ERDEM 12000000 TRY 100
TOPLAM 12000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834563
BIST
14:4089.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 97,91
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
14:406,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0968
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
14:407,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
14:40348,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 5,11
|Açılış
|: 348,57
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|4.143.389
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.034.225
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|613.640
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.637.040
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.168.380
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.442.418
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,12
|11.041.716
|% -7,42
|
|DAGHL
|2,78
|5.962.448
|% -7,33
|
|PETKM
|3,40
|452.621.510
|% -1,73
|
|TUPRS
|85,65
|410.964.413
|% 3,63
|
|SASA
|8,34
|338.364.090
|% 8,88
|
|GARAN
|7,53
|329.407.961
|% -0,92
|
|ASELS
|23,40
|327.070.297
|% 1,12
|
|PETKM
|3,40
|452.621.510
|% -1,73
|
|GSRAY
|2,04
|234.193.189
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,03
|108.996.664
|% 3,00
|
|TSPOR
|2,91
|203.908.511
|% -5,83
|
|YKBNK
|1,83
|124.787.272
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2285
|8,2697
|% 0,65
|
|Frank
|6,8448
|6,8860
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7796
|1,7885
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.614
|-0,03
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|32,62
|32,62
|2,68
|
Seans Raporu
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