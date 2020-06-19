***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.06.2020 11:09
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.dinamikmenkul.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@dinamikmenkul.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM 16.06.2020 K-022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851964
BIST
12:25113.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.052,06
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:256,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:257,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:25381,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,26
|Açılış
|: 381,13
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|DAGI
|5,66
|27.716.536
|% 8,02
|
|TCELL
|17,49
|1.179.776.423
|% 7,76
|
|GLRYH
|13,97
|2.789.655
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.074.088
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.441.052
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,10
|1.967.118.966
|% 1,97
|
|TCELL
|17,49
|1.179.776.423
|% 7,76
|
|TSPOR
|7,77
|509.341.128
|% -3,48
|
|GARAN
|8,19
|488.809.061
|% 0,74
|
|ASELS
|32,46
|482.926.269
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,10
|1.967.118.966
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,87
|311.618.195
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|170.436.890
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|214.883.250
|% 0,51
|
|PETKM
|4,08
|365.787.048
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4856
|8,5282
|% -0,08
|
|Frank
|7,1776
|7,2208
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|6,00
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.494
|7,20
|
|Tam
|2.545
|2.559
|7,30
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,60
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|1,26
|