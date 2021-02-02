***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.02.2021 17:58
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
İzmir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Atatürk Caddesi Basın Apt. No:370/1 Kat:2 D:3 Alsancak / Konak/ İzmir Birgül Bayçiftci 0232 335 15 00 0212 353 10 46 15.10.2020
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907033
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
18:057,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
18:058,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
18:05423,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -6,58
|Açılış
|: 423,40
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1871
|7,1938
|% 0,10
|
|Euro
|8,6450
|8,6493
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,7560
|9,8049
|% -0,41
|
|Frank
|7,9566
|8,0046
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-24,43
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-1,82
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,46
|
|B. Petrol
|57,73
|57,73
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem