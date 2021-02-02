***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihiİzmir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Atatürk Caddesi Basın Apt. No:370/1 Kat:2 D:3 Alsancak / Konak/ İzmir Birgül Bayçiftci 0232 335 15 00 0212 353 10 46 15.10.2020Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu KISMİ YETKİLİ ARACI KURUMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907033BIST