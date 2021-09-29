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***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2021 15:56



***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Gaziantep İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Gazi Muhtarpaşa Bulvarı Doktorlar Sitesi No:65 Şehitkamil / Gaziantep Faruk Çalman 0850 450 36 65 0212 353 10 46 11.02.2021

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR
GÖKHAN KÜÇÜKOĞLU MÜFETTİŞ
MERVE TUNCA MUHASEBE UZMANI
AYÇA ÖZTÜRK İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
ŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU
CEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANI
İHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965717


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VBTYZ 20,74 53.653.103 % 9,97  
SAYAS 22,32 29.937.604 % 9,95  
KARYE 15,91 99.464.936 % 9,95  
ATAGY 4,32 28.645.691 % 9,92  
EDATA 11,09 72.527.873 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8925 8,8943 % -0,25  
Euro 10,3086 10,3146 % -0,40  
Sterlin 11,9324 11,9922 % 0,02  
Frank 9,4832 9,5403 % -0,15  
Riyal 2,3639 2,3758 % -0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 31,53  
Altın Gr. 502 502 7,68  
Cumhuriyet 3.301 3.351 27,00  
Tam 3.285 3.368 30,18  
Yarım 1.588 1.629 14,60  
Çeyrek 796 815 7,30  
Gümüş.Ons 21,97 22,00 0,45  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 0,13  
B. Petrol 78,81 78,81 0,72  
Seans Raporu 18:05
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