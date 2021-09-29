***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2021 15:56
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Gaziantep İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Gazi Muhtarpaşa Bulvarı Doktorlar Sitesi No:65 Şehitkamil / Gaziantep Faruk Çalman 0850 450 36 65 0212 353 10 46 11.02.2021
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR
GÖKHAN KÜÇÜKOĞLU MÜFETTİŞ
MERVE TUNCA MUHASEBE UZMANI
AYÇA ÖZTÜRK İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
ŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU
CEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANI
İHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965717
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0411
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,04
|Açılış
|: 502,86
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,45
|685.279.736
|% 2,22
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|KRDMD
|6,45
|685.279.736
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,79
|157.304.979
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8925
|8,8943
|% -0,25
|
|Euro
|10,3086
|10,3146
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9324
|11,9922
|% 0,02
|
|Frank
|9,4832
|9,5403
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3639
|2,3758
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|31,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,72
|