***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiGaziantep İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Gazi Muhtarpaşa Bulvarı Doktorlar Sitesi No:65 Şehitkamil / Gaziantep Faruk Çalman 0850 450 36 65 0212 353 10 46 11.02.2021Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜRGÖKHAN KÜÇÜKOĞLU MÜFETTİŞMERVE TUNCA MUHASEBE UZMANIAYÇA ÖZTÜRK İNSAN KAYNAKLARI UZMANIŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSUCEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANIİHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965717BIST