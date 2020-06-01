Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.06.2020 21:30
GÜNCEL HABERLER



***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
2020/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Yönetim Kurulumuzun 01/06/2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemine ilişkin olarak, Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin 01/06/2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve konsolide olmayan bilanço, gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotların tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablolarımızın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848365


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.266
Değişim :  1,65% |  1.745,72
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.372 En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 2.418.737 % 10,00  
EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4838 8,5263 % 1,04  
Frank 7,0574 7,0999 % -0,08  
Riyal 1,8091 1,8181 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.740 -0,20  
Altın Gr. 381 381 1,59  
Cumhuriyet 2.466 2.507 33,10  
Tam 2.539 2.579 29,90  
Yarım 1.239 1.263 22,30  
Çeyrek 619 630 8,50  
Gümüş.Ons 18,28 18,32 0,00  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 -0,00  
B. Petrol 38,55 38,55 -0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru