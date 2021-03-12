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***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.03.2021 17:21



***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2021
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 2 BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
Yönetim Kurulumuzun 12/03/2021 tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan
  
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ilişkin olarak, Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin 12/03/2021 tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve konsolide olmayan bilanço, gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotların tarafımızdan incelendiğini,
  
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablolarımızın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
  
beyan ederiz.
  
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917974


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