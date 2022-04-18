***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.04.2022Tescil Tarihi18.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.04.2022 - 10561AçıklamalarDinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 12.04.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2022 yılında bağımsız denetim kuruluşunun RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. olmasına karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021482BIST