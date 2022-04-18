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***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.04.2022 16:25
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2022
Tescil Tarihi
18.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2022 - 10561
Açıklamalar

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 12.04.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2022 yılında bağımsız denetim kuruluşunun RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. olmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021482


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