***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2023 17:35
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14/06/2023
Tescil Tarihi
04/07/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05/07/2023 - NO:10864
Açıklamalar
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 14.06.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2023 yılında bağımsız denetim kuruluşunun RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. olmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166470
BIST
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17:386.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,81
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3826,0384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0286
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3828,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0359
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:381.595,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.595,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|91.064.040
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|65.437.993
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,24
|108.820.994
|% -6,50
|
|MERIT
|51,10
|57.835.264
|% -4,66
|
|ATLAS
|4,02
|28.044.092
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|66.992.486
|% -3,19
|
|THYAO
|218,00
|9.909.037.887
|% 0,69
|
|TUPRS
|87,70
|4.481.625.909
|% 3,60
|
|SISE
|46,80
|4.010.122.329
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,54
|739.682.854
|% 0,57
|
|ISCTR
|14,05
|2.465.008.788
|% -1,40
|
|ODAS
|8,32
|1.405.835.560
|% 5,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0347
|26,0410
|% -0,10
|
|Euro
|28,2632
|28,2912
|% 0,05
|
|Sterlin
|32,9081
|33,0732
|% -0,36
|
|Frank
|28,8372
|29,0109
|% -0,21
|
|Riyal
|6,9192
|6,9539
|% -0,17
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, YKBNK
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 93 artarak (% 0.56 ) 5, 523
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, YAYLA, RODRG, PSDTC, PENTA, PSDTC, BFREN, GLBMD, BRKVY, VKFYO
-
17:51
SEKFK, DIRIT, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
ATLAS, IHAAS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında