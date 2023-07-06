***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14/06/2023Tescil Tarihi04/07/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05/07/2023 - NO:10864AçıklamalarDinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 14.06.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2023 yılında bağımsız denetim kuruluşunun RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. olmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166470BIST