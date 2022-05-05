***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911Transferler0 0 0 474.031 -474.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -488 0 0 -258.921 -259.409 -259.409Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 -18.578 931.898 -422.897 -258.921 12.231.502 12.231.502Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900Transferler0 0 1.361.741 -1.361.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 5.910 0 0 -1.593.162 -1.587.252 -1.587.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 -14.932 931.898 938.844 -1.593.162 32.262.648 32.262.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.516.061 2.258.135Dönem Karı (Zararı)-1.593.162 -258.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler151.851 31.720Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 85.002 54.364Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler66.849 -10.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 66.849 -10.526Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -12.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.074.750 2.509.552Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.606.732 -156.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -12.606.732 -156.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.201.150 -792.109İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7, 11 -3.201.150 -792.109Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -593.588 -238.879Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.714.708 3.673.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 12.714.708 3.673.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 26.131 20.554Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-414.119 3.700İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3, 7 -414.119 3.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.516.061 2.282.351Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -24.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.913 4.098.382Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 4.441.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-64.913 -343.027Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9, 10 -64.913 -343.027FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.580.974 6.356.517NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -5.580.974 6.356.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.542.906 3.138.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.961.932 9.494.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.806.932 23.190.906Finansal Yatırımlar6.560.000 3.388.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.560.000 3.388.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 6.560.000 3.388.000Ticari Alacaklar21.232.232 8.625.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.232.232 8.625.500Diğer Alacaklar740.699 873.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 740.699 873.099Peşin Ödenmiş Giderler577.655 148.442İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 577.655 148.442Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 30.714 117.853ARA TOPLAM46.948.232 36.343.800TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.948.232 36.343.800DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar772.722 771.161Mobilya ve Demirbaşlar9 747.643 743.908Özel Maliyetler9 25.079 27.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.915 107.565Diğer Haklar10 85.915 107.565Peşin Ödenmiş Giderler488.665 324.290İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 488.665 324.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.347.302 1.203.016TOPLAM VARLIKLAR48.295.534 37.546.816KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar15.354.804 2.640.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 15.354.804 2.640.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 102.458 76.327Diğer Borçlar243.329 352.885İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 11.600İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 243.329 341.285Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 304.563Kısa Vadeli Karşılıklar64.933 41.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 64.933 41.767ARA TOPLAM15.765.524 3.415.638TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.765.524 3.415.638UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 127.679 83.996Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 139.683 197.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER267.362 281.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.032.886 3.696.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.262.648 33.849.900Ödenmiş Sermaye15 32.000.000 32.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.932 -20.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.932 -20.842Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -14.932 -20.842Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler931.898 931.898Yasal Yedekler15 931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 938.844 -422.897Net Dönem Karı veya Zararı15 -1.593.162 1.361.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.262.648 33.849.900TOPLAM KAYNAKLAR48.295.534 37.546.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.405.718 1.420.645Satışların Maliyeti16 -2.282.000 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.123.718 1.420.645BRÜT KAR (ZARAR)1.123.718 1.420.645Genel Yönetim Giderleri17 -3.757.504 -1.898.970Pazarlama Giderleri17 -238.441 -50.074Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 12.761 50.256Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 0 -16.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.859.466 -494.617FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.859.466 -494.617Finansman Gelirleri19 1.632.103 1.159.084Finansman Giderleri19 -424.875 -935.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.652.238 -270.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri59.076 11.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 59.076 11.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.593.162 -258.921DÖNEM KARI (ZARARI)-1.593.162 -258.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.593.162 -258.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) -0,05010000 -0,02160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.910 -488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 7.387 -626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.477 138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.477 138Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.910 -488TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.587.252 -259.409Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.587.252 -259.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026610BIST