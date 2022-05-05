***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 15:53
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Transferler
0 0 0 474.031 -474.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -488 0 0 -258.921 -259.409 -259.409
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 -18.578 931.898 -422.897 -258.921 12.231.502 12.231.502
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900
Transferler
0 0 1.361.741 -1.361.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 5.910 0 0 -1.593.162 -1.587.252 -1.587.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -14.932 931.898 938.844 -1.593.162 32.262.648 32.262.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.516.061 2.258.135
Dönem Karı (Zararı)
-1.593.162 -258.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.851 31.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 85.002 54.364
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.849 -10.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 66.849 -10.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.074.750 2.509.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.606.732 -156.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.606.732 -156.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.201.150 -792.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 11 -3.201.150 -792.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -593.588 -238.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.714.708 3.673.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 12.714.708 3.673.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 26.131 20.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-414.119 3.700
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3, 7 -414.119 3.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.516.061 2.282.351
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -24.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.913 4.098.382
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 4.441.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-64.913 -343.027
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 -64.913 -343.027
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.580.974 6.356.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -5.580.974 6.356.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.542.906 3.138.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.961.932 9.494.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.806.932 23.190.906
Finansal Yatırımlar
6.560.000 3.388.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.560.000 3.388.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 6.560.000 3.388.000
Ticari Alacaklar
21.232.232 8.625.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.232.232 8.625.500
Diğer Alacaklar
740.699 873.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 740.699 873.099
Peşin Ödenmiş Giderler
577.655 148.442
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 577.655 148.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 30.714 117.853
ARA TOPLAM
46.948.232 36.343.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.948.232 36.343.800
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
772.722 771.161
Mobilya ve Demirbaşlar
9 747.643 743.908
Özel Maliyetler
9 25.079 27.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.915 107.565
Diğer Haklar
10 85.915 107.565
Peşin Ödenmiş Giderler
488.665 324.290
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 488.665 324.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.347.302 1.203.016
TOPLAM VARLIKLAR
48.295.534 37.546.816
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
15.354.804 2.640.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.354.804 2.640.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 102.458 76.327
Diğer Borçlar
243.329 352.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 11.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 243.329 341.285
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 304.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
64.933 41.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 64.933 41.767
ARA TOPLAM
15.765.524 3.415.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.765.524 3.415.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 127.679 83.996
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 139.683 197.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.362 281.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.032.886 3.696.916
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.262.648 33.849.900
Ödenmiş Sermaye
15 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.932 -20.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.932 -20.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -14.932 -20.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
931.898 931.898
Yasal Yedekler
15 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 938.844 -422.897
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -1.593.162 1.361.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.262.648 33.849.900
TOPLAM KAYNAKLAR
48.295.534 37.546.816
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 3.405.718 1.420.645
Satışların Maliyeti
16 -2.282.000 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.123.718 1.420.645
BRÜT KAR (ZARAR)
1.123.718 1.420.645
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.757.504 -1.898.970
Pazarlama Giderleri
17 -238.441 -50.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 12.761 50.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 0 -16.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.859.466 -494.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.859.466 -494.617
Finansman Gelirleri
19 1.632.103 1.159.084
Finansman Giderleri
19 -424.875 -935.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.652.238 -270.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
59.076 11.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 59.076 11.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.593.162 -258.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.593.162 -258.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.593.162 -258.921
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) -0,05010000 -0,02160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.910 -488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 7.387 -626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.477 138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.477 138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.910 -488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.587.252 -259.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.587.252 -259.409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026610
BIST