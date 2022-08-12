***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911Transferler0 0 0 474.031 -474.031 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -1.125.799 -1.125.799Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -220 0 0 -220 -220Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 -18.310 931.898 -422.897 -1.125.799 11.364.892 11.364.892Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900Transferler0 0 0 1.361.741 -1.361.741 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 -633.001 -633.001 -633.001Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -19.155 0 0 0 -19.155 -19.155Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 -39.997 931.898 938.844 -633.001 33.197.744 33.197.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.518.298 -7.808.363Dönem Karı (Zararı)-633.001 -1.125.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler191.315 112.750Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 171.896 125.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.419 25.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 19.419 25.628Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -37.974İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.076.612 -6.771.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.421.250 12.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.421.250 12.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.216.619 -1.371.505İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7,11 -6.216.619 -1.371.505Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -474.975 -287.567Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.093.614 -5.248.583İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.093.614 -5.248.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 27.759 20.879Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.141 103.061İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3,7 -85.141 103.061Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.518.298 -7.784.147Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -24.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-101.971 3.963.743Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 4.441.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-101.971 -477.666Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 -100.971 -477.666Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -1.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.620.269 -3.844.620NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.620.269 -3.844.620DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.542.906 10.786.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.922.637 6.941.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.411.637 23.190.906Finansal Yatırımlar8.480.000 3.388.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.480.000 3.388.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 8.480.000 3.388.000Ticari Alacaklar12.046.750 8.625.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.046.750 8.625.500Diğer Alacaklar2.304.938 873.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.304.938 873.099Peşin Ödenmiş Giderler605.346 148.442İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 605.346 148.442Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 38.343 117.853ARA TOPLAM39.887.014 36.343.800TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.887.014 36.343.800DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar743.082 771.161Mobilya ve Demirbaşlar9 720.178 743.908Özel Maliyetler9 22.904 27.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.719 107.565Diğer Haklar10 65.719 107.565Peşin Ödenmiş Giderler342.361 324.290İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 342.361 324.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.151.162 1.203.016TOPLAM VARLIKLAR41.038.176 37.546.816KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6.733.710 2.640.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.733.710 2.640.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 104.086 76.327Diğer Borçlar267.744 352.885İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 11.600İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 267.744 341.285Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 304.563Kısa Vadeli Karşılıklar87.259 41.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 87.259 41.767ARA TOPLAM7.192.799 3.415.638TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.192.799 3.415.638UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar93.031 83.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 93.031 83.996Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 554.602 197.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER647.633 281.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.840.432 3.696.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.197.744 33.849.900Ödenmiş Sermaye15 32.000.000 32.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-39.997 -20.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.997 -20.842Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -39.997 -20.842Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler931.898 931.898Yasal Yedekler15 931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 938.844 -422.897Net Dönem Karı veya Zararı15 -633.001 1.361.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.197.744 33.849.900TOPLAM KAYNAKLAR41.038.176 37.546.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.931.157 2.147.301 4.525.439 726.656Satışların Maliyeti16 -2.282.000 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.649.157 2.147.301 4.525.439 726.656BRÜT KAR (ZARAR)5.649.157 2.147.301 4.525.439 726.656Genel Yönetim Giderleri17 -7.932.263 -3.772.915 -4.404.279 -1.873.945Pazarlama Giderleri17 -820.947 -204.092 -582.506 -154.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 192.005 42.949 179.244 -7.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -27.190 -356.309 -27.190 -63.572ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.939.238 -2.143.066 -309.292 -1.372.844FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.939.238 -2.143.066 -309.292 -1.372.844Finansman Gelirleri19 3.676.289 2.055.272 2.044.186 896.846Finansman Giderleri19 -1.007.943 -1.075.917 -583.068 -416.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-270.892 -1.163.711 1.151.826 -892.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-362.109 37.912 -375.281 25.932Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -362.109 37.912 -375.281 25.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-633.001 -1.125.799 776.545 -866.878DÖNEM KARI (ZARARI)-633.001 -1.125.799 776.545 -866.878Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-633.001 -1.125.799 776.545 -866.878Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp -0,01980000 -0,09380000 0,02430000 -0,07220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.155 -220 -25.065 268Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -23.944 -282 -31.331 344Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.789 62 6.266 -76Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.789 62 6.266 -76Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.155 -220 -25.065 268TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-652.156 -1.126.019 751.480 -866.610Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-652.156 -1.126.019 751.480 -866.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055032BIST