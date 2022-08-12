***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 16:13
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Transferler
0 0 0 474.031 -474.031 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -1.125.799 -1.125.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -220 0 0 -220 -220
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 -18.310 931.898 -422.897 -1.125.799 11.364.892 11.364.892
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900
Transferler
0 0 0 1.361.741 -1.361.741 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -633.001 -633.001 -633.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -19.155 0 0 0 -19.155 -19.155
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -39.997 931.898 938.844 -633.001 33.197.744 33.197.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.518.298 -7.808.363
Dönem Karı (Zararı)
-633.001 -1.125.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
191.315 112.750
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 171.896 125.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.419 25.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 19.419 25.628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -37.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.076.612 -6.771.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.421.250 12.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.421.250 12.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.216.619 -1.371.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,11 -6.216.619 -1.371.505
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -474.975 -287.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.093.614 -5.248.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.093.614 -5.248.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 27.759 20.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.141 103.061
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3,7 -85.141 103.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.518.298 -7.784.147
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -24.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.971 3.963.743
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 4.441.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-101.971 -477.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -100.971 -477.666
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -1.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.620.269 -3.844.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.620.269 -3.844.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.542.906 10.786.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.922.637 6.941.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.411.637 23.190.906
Finansal Yatırımlar
8.480.000 3.388.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.480.000 3.388.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 8.480.000 3.388.000
Ticari Alacaklar
12.046.750 8.625.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.046.750 8.625.500
Diğer Alacaklar
2.304.938 873.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.304.938 873.099
Peşin Ödenmiş Giderler
605.346 148.442
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 605.346 148.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 38.343 117.853
ARA TOPLAM
39.887.014 36.343.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.887.014 36.343.800
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
743.082 771.161
Mobilya ve Demirbaşlar
9 720.178 743.908
Özel Maliyetler
9 22.904 27.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.719 107.565
Diğer Haklar
10 65.719 107.565
Peşin Ödenmiş Giderler
342.361 324.290
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 342.361 324.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.151.162 1.203.016
TOPLAM VARLIKLAR
41.038.176 37.546.816
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6.733.710 2.640.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.733.710 2.640.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 104.086 76.327
Diğer Borçlar
267.744 352.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 11.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 267.744 341.285
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 304.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.259 41.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 87.259 41.767
ARA TOPLAM
7.192.799 3.415.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.192.799 3.415.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.031 83.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 93.031 83.996
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 554.602 197.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
647.633 281.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.840.432 3.696.916
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.197.744 33.849.900
Ödenmiş Sermaye
15 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.997 -20.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.997 -20.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -39.997 -20.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
931.898 931.898
Yasal Yedekler
15 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 938.844 -422.897
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -633.001 1.361.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.197.744 33.849.900
TOPLAM KAYNAKLAR
41.038.176 37.546.816
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 7.931.157 2.147.301 4.525.439 726.656
Satışların Maliyeti
16 -2.282.000 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.649.157 2.147.301 4.525.439 726.656
BRÜT KAR (ZARAR)
5.649.157 2.147.301 4.525.439 726.656
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.932.263 -3.772.915 -4.404.279 -1.873.945
Pazarlama Giderleri
17 -820.947 -204.092 -582.506 -154.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 192.005 42.949 179.244 -7.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -27.190 -356.309 -27.190 -63.572
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.939.238 -2.143.066 -309.292 -1.372.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.939.238 -2.143.066 -309.292 -1.372.844
Finansman Gelirleri
19 3.676.289 2.055.272 2.044.186 896.846
Finansman Giderleri
19 -1.007.943 -1.075.917 -583.068 -416.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-270.892 -1.163.711 1.151.826 -892.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-362.109 37.912 -375.281 25.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -362.109 37.912 -375.281 25.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-633.001 -1.125.799 776.545 -866.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
-633.001 -1.125.799 776.545 -866.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-633.001 -1.125.799 776.545 -866.878
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp -0,01980000 -0,09380000 0,02430000 -0,07220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.155 -220 -25.065 268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -23.944 -282 -31.331 344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.789 62 6.266 -76
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.789 62 6.266 -76
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.155 -220 -25.065 268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-652.156 -1.126.019 751.480 -866.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-652.156 -1.126.019 751.480 -866.610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055032
BIST