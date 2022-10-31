***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911Transferler0 0 0 474.031 -474.031 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 -1.335.267 -1.335.267 -1.335.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -1.197 0 0 0 -1.197 -1.197Sermaye Arttırımı20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 -19.287 931.898 -422.897 -1.335.267 31.154.447 31.154.447Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900Transferler0 0 0 1.361.741 -1.361.741 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 -1.371.480 -1.371.480 -1.371.480Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 10.625 0 0 0 10.625 10.625Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 -10.217 931.898 938.844 -1.371.480 32.489.045 32.489.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.559.602 -11.045.735Dönem Karı (Zararı)-1.371.480 -1.335.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler375.952 185.441Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 264.857 196.325Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler111.095 49.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 111.095 49.516Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -60.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.564.074 -9.871.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-839.159 -2.125.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -839.159 -2.125.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,11 -4.881.557 26.543Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -303.000 -313.432Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.854.844 -7.679.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.854.844 -7.679.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 73.482 31.431Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-468.684 189.553İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3,7 -468.684 189.553Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.559.602 -11.021.519Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -24.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-228.816 3.945.264Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 4.441.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-228.816 -496.145Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 -227.816 -496.145Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -1.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 20.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.788.418 12.899.529NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -5.788.418 12.899.529DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.542.906 10.786.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.754.488 23.685.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.604.488 23.190.906Finansal Yatırımlar5 5.947.956 3.388.000Ticari Alacaklar9.464.659 8.625.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.464.659 8.625.500Diğer Alacaklar3.132.800 873.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.132.800 873.099Peşin Ödenmiş Giderler605.510 148.442İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 605.510 148.442Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 48.870 117.853ARA TOPLAM36.804.283 36.343.800TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.804.283 36.343.800DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar798.143 771.161Mobilya ve Demirbaşlar9 777.413 743.908Özel Maliyetler9 20.730 27.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.542 107.565Diğer Haklar10 44.542 107.565Peşin Ödenmiş Giderler170.222 324.290İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 170.222 324.290Ertelenmiş Vergi Varlığı20 61.900 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.074.807 1.203.016TOPLAM VARLIKLAR37.879.090 37.546.816KAYNAKLARKISA VADELİ 13 149.809 76.327Diğer Borçlar495.157 352.885İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 11.600İlişkili Ol 304.563Kısa Vadeli Karşılıklar83.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 141.143 83.996Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 197.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.143 281.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.390.045 3.696.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.489.045 33.849.900Ödenmiş Sermayeı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 17.708.469 2.993.742 9.777.312 846.441Satışların Maliyeti16 -8.082.002 0 -5.800.002 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.626.467 2.993.742 3.977.310 846.441BRÜT KAR (ZARAR)-743.757 -242.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 220.410 32.811 28.405 19 5.156.254 3.675.295 1.479.965 1.620.023Finansman Giderleri19 -1.400.656 -1.300.763 -392.713 -224.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.633.318 -1.395.329 -1.362.426 -231.618Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri261.838 60.062 623.947 22.150Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 261.838 60.062 623.947 22.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.371.480 -1.335.267 -738.479 -209.468DÖNEM KARI (ZARARI)-1.371.480 -1.335.267 -738.479 -209.468Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.371.480 -1.335.267 -738.479 -209.468Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp -0,04290000 -0,04170000 -0,02310000 -0,01750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.625 -1.197 29.780 -977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 13.281 -1.535 37.225 -1.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.656 338 -7.445 276Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.656 338 -7.445 276Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.625 -1.197 29.780 -977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.360.855 -1.336.464 -708.699 -210.445Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.360.855 -1.336.464 -708.699 -210.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075247BIST