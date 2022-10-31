***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 13:37
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Transferler
0 0 0 474.031 -474.031 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -1.335.267 -1.335.267 -1.335.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.197 0 0 0 -1.197 -1.197
Sermaye Arttırımı
20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -19.287 931.898 -422.897 -1.335.267 31.154.447 31.154.447
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900
Transferler
0 0 0 1.361.741 -1.361.741 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -1.371.480 -1.371.480 -1.371.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 10.625 0 0 0 10.625 10.625
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -10.217 931.898 938.844 -1.371.480 32.489.045 32.489.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.559.602 -11.045.735
Dönem Karı (Zararı)
-1.371.480 -1.335.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
375.952 185.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 264.857 196.325
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.095 49.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 111.095 49.516
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -60.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.564.074 -9.871.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-839.159 -2.125.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -839.159 -2.125.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,11 -4.881.557 26.543
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -303.000 -313.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.854.844 -7.679.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.854.844 -7.679.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 73.482 31.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-468.684 189.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3,7 -468.684 189.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.559.602 -11.021.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -24.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-228.816 3.945.264
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 4.441.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-228.816 -496.145
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -227.816 -496.145
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -1.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 20.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.788.418 12.899.529
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -5.788.418 12.899.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.542.906 10.786.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.754.488 23.685.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.604.488 23.190.906
Finansal Yatırımlar
5 5.947.956 3.388.000
Ticari Alacaklar
9.464.659 8.625.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.464.659 8.625.500
Diğer Alacaklar
3.132.800 873.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.132.800 873.099
Peşin Ödenmiş Giderler
605.510 148.442
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 605.510 148.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 48.870 117.853
ARA TOPLAM
36.804.283 36.343.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.804.283 36.343.800
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
798.143 771.161
Mobilya ve Demirbaşlar
9 777.413 743.908
Özel Maliyetler
9 20.730 27.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.542 107.565
Diğer Haklar
10 44.542 107.565
Peşin Ödenmiş Giderler
170.222 324.290
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 170.222 324.290
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 61.900 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.074.807 1.203.016
TOPLAM VARLIKLAR
37.879.090 37.546.816
KAYNAKLAR
KISA VADELİ 13 149.809 76.327
Diğer Borçlar
495.157 352.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 11.600
İlişkili Ol 304.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 141.143 83.996
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 197.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.143 281.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.390.045 3.696.916
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.489.045 33.849.900
Ödenmiş Sermaye
ı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 17.708.469 2.993.742 9.777.312 846.441
Satışların Maliyeti
16 -8.082.002 0 -5.800.002 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.626.467 2.993.742 3.977.310 846.441
BRÜT KAR (ZARAR)
-743.757 -242.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 220.410 32.811 28.405 19 5.156.254 3.675.295 1.479.965 1.620.023
Finansman Giderleri
19 -1.400.656 -1.300.763 -392.713 -224.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.633.318 -1.395.329 -1.362.426 -231.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
261.838 60.062 623.947 22.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 261.838 60.062 623.947 22.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.371.480 -1.335.267 -738.479 -209.468
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.371.480 -1.335.267 -738.479 -209.468
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.371.480 -1.335.267 -738.479 -209.468
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp -0,04290000 -0,04170000 -0,02310000 -0,01750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.625 -1.197 29.780 -977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 13.281 -1.535 37.225 -1.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.656 338 -7.445 276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.656 338 -7.445 276
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.625 -1.197 29.780 -977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.360.855 -1.336.464 -708.699 -210.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.360.855 -1.336.464 -708.699 -210.445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075247
BIST