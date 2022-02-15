***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 30.12.2021 Tarih ve 67 Sayılı toplantısındaŞirketimizin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" statüsüne sahip olarak portföy aracılığı faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen " Geniş Yetkili Aracı Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.İşbu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında tebliğ 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001837BIST