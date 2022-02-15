***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 16:28
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.12.2021 Tarih ve 67 Sayılı toplantısında
Şirketimizin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" statüsüne sahip olarak portföy aracılığı faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen " Geniş Yetkili Aracı Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.
İşbu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında tebliğ 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001837
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6071
En Düşük
13,5917
18:0515,4708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0216
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4708
En Düşük
15,4437
18:05810,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,47
|Açılış
|: 810,52
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5954
|13,5973
|% 0,02
|
|Euro
|15,4478
|15,4708
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,3684
|18,4606
|% 0,23
|
|Frank
|14,6480
|14,7362
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6162
|3,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-19,16
|
|Altın Gr.
|810
|810
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|-3,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında