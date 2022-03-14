***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2022 16:02
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Dinamik Yatırım", "Dinamik Fx", "Dinamik Forex", "Dinamik Trader" ve "Dinamik Analiz" markalarını kullanma talebimiz ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz, Kurul'un 07.03.2022 tarih ve 18288 Sayılı yazı ile olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010334
BIST
17:172.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 33,64
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
17:1714,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0390
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
17:1716,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1303
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
17:17930,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -10,72
|Açılış
|: 930,62
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BOBET
|4,51
|53.777.859
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.062.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.371.034
|% 9,98
|
|FROTO
|268,20
|1.205.479.248
|% 9,96
|
|MEPET
|2,54
|26.479.527
|% 9,96
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|172.461.402
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|139.506.692
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,50
|21.027.209
|% -8,69
|
|KERVN
|0,59
|1.132.749
|% -6,35
|
|THYAO
|26,62
|2.607.140.523
|% 0,76
|
|PETKM
|8,41
|1.499.074.352
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,78
|1.347.381.590
|% -1,07
|
|GARAN
|11,84
|1.285.675.381
|% 0,59
|
|KCHOL
|33,74
|1.277.487.685
|% 7,80
|
|DOHOL
|3,33
|772.933.212
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|696.645.000
|% 1,63
|
|PETKM
|8,41
|1.499.074.352
|% 3,32
|
|ODAS
|1,53
|239.197.605
|% 0,66
|
|ADESE
|0,73
|87.346.828
|% 7,35
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8003
|14,8043
|% 0,26
|
|Euro
|16,2355
|16,2682
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,2637
|19,3603
|% 0,39
|
|Frank
|15,7769
|15,8719
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9359
|3,9556
|% 0,30
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-27,31
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-8,91
|
|Cumhuriyet
|6.157
|6.250
|-17,00
|
|Tam
|6.132
|6.287
|-42,43
|
|Yarım
|2.964
|3.041
|-20,53
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-10,26
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|-6,79
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866