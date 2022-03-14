***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Dinamik Yatırım", "Dinamik Fx", "Dinamik Forex", "Dinamik Trader" ve "Dinamik Analiz" markalarını kullanma talebimiz ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz, Kurul'un 07.03.2022 tarih ve 18288 Sayılı yazı ile olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010334BIST