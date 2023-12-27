***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 15:56
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şube Açılışı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adreste Şube açma başvurumuz, 14/12/2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-46655 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Şube açılışı, 26 Aralık 2023 tarihinde tescil edilmiştir. 27 Aralık 2023 tarihli 10988 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Kalamış Şubesi
Adres: Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No 112/1 İç kapı N 2 Kadıköy / İstanbul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229725
BIST
'
18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1380
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4105
En Düşük
29,0967
18:0532,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3504
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 27,03
|Açılış
|: 1.964,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3777
|29,4031
|% 0,45
|
|Euro
|32,6404
|32,6975
|% 1,11
|
|Sterlin
|37,4495
|37,6373
|% 1,31
|
|Frank
|34,5081
|34,7160
|% 1,49
|
|Riyal
|7,8129
|7,8521
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|986,11
|993,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,25
|1.178,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,32
|2.077,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59SUMAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 181.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 877 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 61 kaybederek (% -0.44 ) 6, 452
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, ZEDUR, MRGYO, QNBFL, MIATK, GRSEL, BAYRK, QNBFB, ATAKP, ULAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, SKBNK, GUBRF, INVES, VERUS, SNPAM, EMNIS, ISGYO, AHGAZ
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17:58
MRGYO, BEYAZ, OBASE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında