***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şube AçılışıSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adreste Şube açma başvurumuz, 14/12/2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-46655 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Şube açılışı, 26 Aralık 2023 tarihinde tescil edilmiştir. 27 Aralık 2023 tarihli 10988 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Dinamik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Kalamış ŞubesiAdres: Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No 112/1 İç kapı N 2 Kadıköy / İstanbulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229725BIST