***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.03.2022 15:49
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.dinamikyatirim.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@dinamikyatirim.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR
MERVE TUNCA MUHASEBE UZMANI
ŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU
CEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANI
İHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
BÜLENT ÖZKASAP MÜFETTİŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006818
BIST
16:052.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 37,56
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:0514,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0630
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:0515,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:05878,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,90
|Açılış
|: 878,17
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:05
|PKENT
|374,00
|18.393.049
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,80
|1.049.350.286
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,00
|43.612.983
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,94
|504.062.120
|% 9,86
|
|AKFGY
|3,25
|124.869.413
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|36.965.904
|% -4,12
|
|KONKA
|10,66
|130.838.689
|% -3,79
|
|KRDMD
|13,63
|2.999.699.735
|% 5,99
|
|THYAO
|25,96
|2.008.643.190
|% -0,08
|
|ASELS
|24,06
|1.706.700.940
|% 4,79
|
|EREGL
|36,12
|1.674.681.217
|% 4,76
|
|KOZAL
|128,80
|1.049.350.286
|% 9,90
|
|KRDMD
|13,63
|2.999.699.735
|% 5,99
|
|YKBNK
|3,65
|418.304.265
|% 0,00
|
|PETKM
|7,85
|737.016.328
|% 2,75
|
|GARAN
|11,70
|1.005.947.275
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,63
|220.643.381
|% 1,94
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1459
|14,1528
|% 0,45
|
|Euro
|15,6763
|15,7141
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,8635
|18,9581
|% 0,22
|
|Frank
|15,3089
|15,4011
|% 0,41
|
|Riyal
|3,7581
|3,7770
|% 0,37
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,48
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,92
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,21
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,11
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20KRDMD
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 336, 770 adet işlem
-
16:17TSGYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 461, 152 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 20, 648.00 milyon TL de
-
16:16IHAAS
Yüzde 7.01 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 586 adet işlem
-
16:15OZGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 291, 965 adet işlem