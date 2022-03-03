***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.dinamikyatirim.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@dinamikyatirim.com.trYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜRMERVE TUNCA MUHASEBE UZMANIŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSUCEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANIİHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜBÜLENT ÖZKASAP MÜFETTİŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006818BIST