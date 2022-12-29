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***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2022 17:03
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYŞİN ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 100
NEVZAT ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
İSMAİL BERTUĞ KOCABIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞİN ERDEM Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Genel Müdür
ARDA KOCAMAN Genel Müdür Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MERVE TUNCA MUHASEBE UZMANI
ŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU
CEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANI
İHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
BÜLENT ÖZKASAP MÜFETTİŞ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091173


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TERA 17,71 1.105.423 % 10,00  
ORMA 74,80 1.680.382 % 10,00  
BRKVY 39,38 494.614.616 % 10,00  
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Riyal 4,9640 4,9889 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 9,21  
Altın Gr. 1.092 1.092 6,23  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.371 7.434 44,00  
Yarım 3.569 3.633 15,00  
Çeyrek 1.790 1.816 7,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,39  
Gümüş Gr. 14,40 14,41 0,27  
B. Petrol 82,54 82,54 -1,45  
Seans Raporu 18:05
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