***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2022 17:03
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYŞİN ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 100
NEVZAT ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
İSMAİL BERTUĞ KOCABIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞİN ERDEM Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Genel Müdür
ARDA KOCAMAN Genel Müdür Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MERVE TUNCA MUHASEBE UZMANI
ŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU
CEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANI
İHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
BÜLENT ÖZKASAP MÜFETTİŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091173
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1448
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.092,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.092,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7024
|18,7155
|% 0,03
|
|Euro
|19,9742
|20,0044
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,4842
|22,5969
|% 0,28
|
|Frank
|20,1788
|20,3004
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|9,21
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|6,23
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.371
|7.434
|44,00
|
|Yarım
|3.569
|3.633
|15,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,27
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında