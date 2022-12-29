***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AYŞİN ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 100NEVZAT ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi DiğerİSMAİL BERTUĞ KOCABIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi EkonomistYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞİN ERDEM Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Genel MüdürARDA KOCAMAN Genel Müdür YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANIMERVE TUNCA MUHASEBE UZMANIŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSUCEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANIİHSAN CİNGÖZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜBÜLENT ÖZKASAP MÜFETTİŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091173BIST