***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANIŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSUCEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185651BIST