***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2023 10:26
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞİN ERDEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEVKET ERCAN TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU
CEYHUN YAVAŞ ARAŞTIRMA UZMANI
ARDA KOCAMAN GENEL MÜDÜR
EDİBE ÖZLEM ÜNAL GENEL MÜDÜR YARDIIMCISI
MEHMET HANİFİ ORUÇ OPERASYON MÜDÜRÜ
MUAZZEZ KOR TEFTİŞ KURULU - MÜFETTİŞ
NURCAN ÖZCAN KANATLI MUHASEBE MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192464
BIST
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10:278.276
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 93,96
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.281
10:2726,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0241
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:2728,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:271.655,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.655,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:27
|GRNYO
|12,10
|14.922.561
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|ARZUM
|61,70
|117.774.185
|% 9,98
|
|OFSYM
|101,70
|74.483.961
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|325.042.239
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|167.985.037
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|553.036.704
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|70.537.277
|% -9,97
|
|BRSAN
|758,00
|1.537.471.494
|% 4,24
|
|THYAO
|246,20
|987.234.262
|% 0,49
|
|ASELS
|41,72
|941.428.712
|% 1,31
|
|ISCTR
|24,90
|882.945.226
|% 1,38
|
|SISE
|54,95
|687.702.915
|% 1,10
|
|EKGYO
|9,28
|415.510.555
|% 0,43
|
|ISCTR
|24,90
|882.945.226
|% 1,38
|
|ASELS
|41,72
|941.428.712
|% 1,31
|
|YKBNK
|17,08
|376.418.749
|% 1,12
|
|SKBNK
|4,66
|97.711.962
|% 1,97
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8343
|26,8401
|% 0,09
|
|Euro
|28,7798
|28,7932
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3684
|33,5358
|% -0,19
|
|Frank
|29,9659
|30,1464
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1375
|7,1733
|% 0,15
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,67
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.992
|11.093
|-18,00
|
|Yarım
|5.513
|5.568
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,33
|
Seans Raporu
10:27
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10:41XU100
Endeks 8, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 639.00 milyon TL de
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10:41BRYAT
Yüzde 7.48 oranında artışla 2, 601.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 274 adet işlem
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10:40AGHOL
Yüzde 5.86 oranında artışla 240.20 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 932 adet işlem
-
10:39AVGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 072, 951 adet işlem
-
10:38ENJSA
Yüzde 4.18 oranında artışla 53.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 976 adet işlem