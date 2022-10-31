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***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 13:42
***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 2 BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
Yönetim Kurulumuzun 28.10.2022 tarih ve 2022/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan
  
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin olarak, Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 28.10.2022 tarih ve 2022/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve konsolide olmayan bilanço, gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotların tarafımızdan incelendiğini,
  
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablolarımızın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesindeuğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
  
beyan ederiz.
  
DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075249


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Tam 6.613 6.682 31,00  
Yarım 3.222 3.264 15,00  
Çeyrek 1.616 1.631 7,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,53 0,35  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,22  
B. Petrol 93,97 93,97 1,16  
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