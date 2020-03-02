DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2020 12:02
DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş IECnet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823238
BIST
12:41108.747
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 2.753,73
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
12:416,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
12:416,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
12:41322,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 6,33
|Açılış
|: 322,70
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|249.224.516
|% 17,96
|
|TUCLK
|5,32
|17.782.604
|% 15,65
|
|OYAYO
|4,46
|18.930.229
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|GRNYO
|1,72
|9.060.052
|% 14,67
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|SNGYO
|1,20
|100.696
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,02
|541.598.769
|% 2,30
|
|ASELS
|28,56
|273.383.455
|% 3,85
|
|KARSN
|1,97
|249.224.516
|% 17,96
|
|GARAN
|9,70
|194.543.281
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,38
|161.969.976
|% 3,93
|
|KARSN
|1,97
|249.224.516
|% 17,96
|
|EKGYO
|1,43
|99.152.368
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,38
|161.969.976
|% 3,93
|
|ADESE
|1,51
|93.243.898
|% 9,42
|
|ODAS
|2,05
|109.974.305
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9372
|7,9770
|% -0,36
|
|Frank
|6,4545
|6,4934
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6571
|1,6654
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|30,14
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,30
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|18,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|22,11
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|10,69
|
|Çeyrek
|516
|528
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|51,14
|51,14
|1,47
|