***DMRGD* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DMRGD******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DMRGD]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ paylarının halka arzına ilişkin "Onaylı İzahname Ek.5 - Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporu" ekte yer almakta olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195474BIST