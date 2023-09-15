***DMRGD* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DMRGD******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [DMRGD]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ paylarının halka arzına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almakta olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195460BIST