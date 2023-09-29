***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.09.2023 09:15
***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., DMRGD.E işlem koduyla 29/09/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 10,24 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198057
BIST
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10:368.302
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 82,83
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3627,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1404
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3629,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1340
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:361.653,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.653,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ISYAT
|11,66
|56.603.796
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|192.645.634
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|39.396.504
|% 9,99
|
|REEDR
|18,09
|922.182.035
|% 9,97
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|EUYO
|16,70
|1.022.899
|% -6,18
|
|SELVA
|17,20
|21.228.400
|% -4,44
|
|THYAO
|248,70
|3.525.044.135
|% 2,26
|
|TUPRS
|155,20
|1.488.709.326
|% -0,81
|
|YKBNK
|18,22
|1.219.154.972
|% 3,88
|
|AKBNK
|33,28
|1.108.851.262
|% 3,87
|
|GARAN
|53,50
|1.053.671.894
|% 4,70
|
|YKBNK
|18,22
|1.219.154.972
|% 3,88
|
|REEDR
|18,09
|922.182.035
|% 9,97
|
|ODAS
|13,39
|687.923.151
|% 0,15
|
|IHLAS
|1,22
|53.455.177
|% -1,61
|
|EKGYO
|8,08
|334.817.603
|% 0,75
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4450
|27,4524
|% 0,51
|
|Euro
|29,1384
|29,1548
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,5127
|33,6808
|% 0,58
|
|Frank
|30,0438
|30,2248
|% 0,77
|
|Riyal
|7,3008
|7,3374
|% 0,29
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|6,48
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,87
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.002
|11.124
|36,00
|
|Yarım
|5.518
|5.585
|18,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,36
|0,43
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,18
|
Seans Raporu
10:34
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10:48EDATA
Yüzde 5.94 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 255, 896 adet işlem
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10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 87 artarak (% 0.87 ) 8, 754
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10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, YKBNK
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10:47XU100
Endeks 8, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 25, 011.00 milyon TL de
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10:47KARTN
Yüzde 4.36 oranında artışla 93.30 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 622 adet işlem