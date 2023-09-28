***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DMRGD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDMR UNLU MAMULLER payları, 29/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 185.300.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDMR UNLU MAMULLER XUTUM 29/09/2023DMR UNLU MAMULLER XTUMY 29/09/2023DMR UNLU MAMULLER XYLDZ 29/09/2023DMR UNLU MAMULLER XHARZ 29/09/2023DMR UNLU MAMULLER XKTUM 29/09/2023DMR UNLU MAMULLER XUSIN 29/09/2023DMR UNLU MAMULLER XGIDA 29/09/2023DMR UNLU MAMULLER XSIST 29/09/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197860BIST