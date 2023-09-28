***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.09.2023 15:18
***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
DMR UNLU MAMULLER payları, 29/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 185.300.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DMR UNLU MAMULLER XUTUM 29/09/2023
DMR UNLU MAMULLER XTUMY 29/09/2023
DMR UNLU MAMULLER XYLDZ 29/09/2023
DMR UNLU MAMULLER XHARZ 29/09/2023
DMR UNLU MAMULLER XKTUM 29/09/2023
DMR UNLU MAMULLER XUSIN 29/09/2023
DMR UNLU MAMULLER XGIDA 29/09/2023
DMR UNLU MAMULLER XSIST 29/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197860
BIST