***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [DMRGD]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/09/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)75.000.000Baz Fiyat (TL)10,24İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih29/09/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi21-22/09/2023AçıklamalarDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 185.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,24 TL/pay baz fiyat, "DMRGD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197453BIST