***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
26.09.2023 18:10
***DMRGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DMRGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/09/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
75.000.000
Baz Fiyat (TL)
10,24
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/09/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
21-22/09/2023
Açıklamalar
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 185.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,24 TL/pay baz fiyat, "DMRGD
.E
" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197453
BIST