***DMRGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2023 10:27
***DMRGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMRGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMRGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227627
BIST
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12:467.676
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 13,48
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:4629,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0212
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:4632,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1628
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:461.907,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.907,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:44
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|SMART
|36,64
|56.652.230
|% 9,96
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.548.288
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|9.338.029
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|23.742.901
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|672.210.207
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|378.809.506
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|129.707.245
|% -9,99
|
|THYAO
|243,50
|3.347.830.135
|% 0,66
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|TUPRS
|151,40
|1.283.124.351
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|BEGYO
|2,76
|185.490.112
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,11
|429.679.294
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1487
|29,1519
|% 0,07
|
|Euro
|31,9991
|32,0272
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,7062
|36,8903
|% 0,08
|
|Frank
|33,6817
|33,8847
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7479
|7,7867
|% 0,06
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,27
|% 0,66
|
|Platin
|963,39
|965,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,65
|1.208,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,93
|79,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,34
|2.036,63
|% 0,66
|