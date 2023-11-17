***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-44832 sayılı ve 07.11.2023 tarihli yazısıyla uygun bulunmuştur. İlgili tadil metni, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.11.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı tarihli 10960 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218764BIST