***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 18:47
***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Çanakçıoğlu'nun ve Haldun Alperat'ın istifası sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak, Emek Toraman Çolgar'ın ve Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, Tevfik Günal'ın atanmasına karar verilmiştir.
Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222507
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