***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.12.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Çanakçıoğlu'nun ve Haldun Alperat'ın istifası sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak, Emek Toraman Çolgar'ın ve Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, Tevfik Günal'ın atanmasına karar verilmiştir.Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222507BIST