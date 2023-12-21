***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık : DMR UNLU MAMÜLLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık : DMR UNLU MAMÜLLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACATA.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2023 Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000 Ödenecek Azami Tutar (TL)140.000.000 Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir. Bu kapsamda, 1) Piyasalarda yaşanan olağandışı fiyat hareketleri ve gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, 2) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet (On Milyon) olarak belirlenmesine, 3) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının140.000.000 TL (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 4) Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine, 5) Geri alım işlemi için ayrılan 140.000.000 TL fonun şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227854BIST