***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 140.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.Bu kapsamda,1) Piyasalarda yaşanan olağandışı fiyat hareketleri ve gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,2)Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,3) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet (On Milyon) olarak belirlenmesine,4) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının140.000.000 TL (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,5) Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,6) Geri alım işlemi için ayrılan 140.000.000 TL fonun şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227883BIST