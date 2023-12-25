***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
25.12.2023 18:27
***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 140.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 25.12.2023 800.000 0,43 11,28
Ek Açıklamalar
21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
25.12.2023 tarihinde 11,20- 11,35 TL fiyat aralığından (ortalama 11,28 TL) 800.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
25.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 800.000 adet ve toplam maliyeti 9.020.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229061
BIST