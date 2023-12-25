***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 140.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 25.12.2023 800.000 0,43 11,28Ek Açıklamalar21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde25.12.2023 tarihinde 11,20- 11,35 TL fiyat aralığından (ortalama 11,28 TL) 800.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.25.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 800.000 adet ve toplam maliyeti 9.020.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229061BIST