***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
29.12.2023 18:39
***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 140.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 25.12.2023 800.000 0,43 11,28
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 26.12.2023 200.000 0,11 9,97
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 27.12.2023 345.000 0,19 9,65
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 29.12.2023 483.500 0,26 10,45
Ek Açıklamalar
21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
29.12.2023 tarihinde 10,38 – 10,50 TL fiyat aralığından (ortalama 10,45 TL) 483.500 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
29.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 1.828.500 adet ve toplam maliyeti 19.393.221 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230830
BIST