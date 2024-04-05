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***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05.04.2024 18:56
***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bild


***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 140.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 25.12.2023 800.000 0,43 11,28
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 26.12.2023 200.000 0,11 9,97
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 27.12.2023 345.000 0,19 9,65
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 29.12.2023 483.500 0,26 10,45
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 03.01.2024 342.500 0,18 10,21
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 08.01.2024 594.036 0,32 11,01
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 10.01.2024 100.000 0,05 11
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 18.03.2024 150.000 0,08 14
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 28.03.2024 155.562 0,08 14
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 01.04.2024 149.987 0,08 14,06
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 05.04.2024 409.299 0,22 13,9
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDMRU00018

Ek Açıklamalar
21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
05.04.2024 tarihinde 13,50- 14,08 TL fiyat aralığından (ortalama 13,90 TL) 409.299 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
05.04.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 3.729.884 adet ve toplam maliyeti 42.608.807-TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268875


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