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***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2024 18:13
***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULLAH KAVUKCU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 02.06.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
CANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 02.06.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 02.06.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
NİLAY OLALI KİRAZOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.06.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
EMEK TORAMAN ÇOLGAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 05.12.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222507 Hayır
TEVFİK GÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.12.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222507 Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET TOLGA SARITAŞ FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246507


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