***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDULLAH KAVUKCU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 02.06.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilCANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 02.06.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 02.06.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilNİLAY OLALI KİRAZOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.06.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilEMEK TORAMAN ÇOLGAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 05.12.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222507 HayırTEVFİK GÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.12.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222507 HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET TOLGA SARITAŞ FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246507BIST