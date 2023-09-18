***DMRGD* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
18.09.2023 15:32
***DMRGD******TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMR Unlu Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195726
BIST
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16:437.770
En Düşük
|Değişim
|: -2,41%
|| -192,05
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.770
En Yüksek
7.952
16:4327,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0399
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4328,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:431.672,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.672,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|385.807.838
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|372.488.058
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,90
|6.377.608.551
|% -3,17
|
|TUPRS
|138,90
|3.350.772.931
|% -1,84
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|SISE
|52,80
|3.180.751.541
|% -3,21
|
|EBEBK
|80,60
|2.804.296.457
|% 6,33
|
|ZOREN
|4,70
|898.923.173
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,75
|1.032.194.559
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,15
|2.575.416.620
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,23
|1.293.690.863
|% -1,44
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0155
|27,0219
|% 0,15
|
|Euro
|28,8143
|28,8260
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3610
|33,5283
|% 0,16
|
|Frank
|29,9678
|30,1484
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1813
|7,2173
|% 0,13
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|2,28
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.067
|11.139
|6,00
|
|Yarım
|5.551
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|0,05
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,64
|
Seans Raporu
16:43
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16:58
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799
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16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, NUHCM, ELITE, RTALB, TETMT, SEGYO, TRILC, ALCAR, ANGEN, METUR
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16:58
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