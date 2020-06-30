***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.06.2020 19:13
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2020 (bugün) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda , Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesi ile ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesinin değişikliği onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853601
BIST
18:05116.525
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BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
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|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
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|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
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|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
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|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
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|KRDMD
|3,25
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|% 4,17
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|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4595
|8,5019
|% 0,63
|
|Frank
|7,2060
|7,2494
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|11,42
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.625
|-1,00
|
|Tam
|2.617
|2.630
|12,90
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,25
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
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|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-0,29
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