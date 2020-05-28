***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 98.017.385 101.635.245Satışların Maliyeti28 -90.728.184 -85.602.893TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.289.201 16.032.352BRÜT KAR (ZARAR)7.289.201 16.032.352Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.521.150 -2.138.783Pazarlama Giderleri29,30 -4.128.631 -3.355.540Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -704.315 -93.272Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.293.423 6.258.813Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -4.403.596 -5.095.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.824.932 11.608.314Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.824.932 11.608.556Finansman Gelirleri33 1.605.749 3.434.533Finansman Giderleri33 -6.929.901 -5.973.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.499.220 9.069.999Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri196.067 -2.083.966Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -2.171.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 196.067 87.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.303.153 6.986.033DÖNEM KARI (ZARARI)-2.303.153 6.986.033Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.303.153 6.986.033Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 -0,04390000 0,13310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.751.674 18.145.806Dönem Karı (Zararı)-2.303.153 6.986.033Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.303.153 6.986.033Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.155.989 7.221.924Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 3.688.987 3.152.909Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 3.329.159 984.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.298.407 934.690Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.445 40.736Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler307 9.213Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10,33 2.353.182 1.233.509Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-493.491 -1.536.747Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.111.540 2.767.504Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-88.689 -52.012Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-176.178 54.764Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 2.980.728 -232.857Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -196.067 2.083.966Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 0 -242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.778.635 5.387.569Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 0 -50.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.639.415 1.987.878İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.639.415 1.987.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 15.098 -947.157İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)15.098 -947.157Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -6.955.002 -920.110Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 349.786 -68.806Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 20.270.013 3.056.696İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)915.846 933.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.354.167 2.123.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-326.348 1.364.083Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-307 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-307 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.694.660 139.406İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.694.660 139.406Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 964.278 339.775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.594.128 485.804Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.631.471 19.595.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -5.219.284 -1.225.601Vergi İadeleri (Ödemeleri)-660.513 -224.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.178.241 -1.854.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 573.875 19.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -1.752.116 -1.874.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.216.312 -2.522.042Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 43.415.134 13.087.493Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -49.013.397 -17.051.430Ödenen Faiz33 -3.111.540 -41.521Alınan Faiz33 493.491 1.483.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.642.879 13.768.990NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.642.879 13.768.990DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 37.595.040 45.671.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.952.161 59.440.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 33.952.161 37.603.049Ticari Alacaklar10,37 94.040.605 82.312.502İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 94.040.605 82.312.502Diğer Alacaklar11,37 7.317.556 3.325.750İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.317.556 3.325.750Stoklar13 59.499.313 52.544.311Peşin Ödenmiş Giderler26 3.402.272 3.794.479Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 3.346.391Diğer Dönen Varlıklar26 2.997.512 814.425ARA TOPLAM201.209.419 183.740.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR201.209.419 183.740.907DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 812.231 812.231Maddi Duran Varlıklar18 109.537.751 112.413.617Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.670.227 1.945.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.400.197 759.464Peşin Ödenmiş Giderler26 42.421 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 6.572.249 5.955.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR120.035.076 121.886.762TOPLAM VARLIKLAR321.244.495 305.627.669KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 27.528.787 45.383.227Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 23.187.185 15.903.214Ticari Borçlar10,37 51.812.242 31.718.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 2.607.038 1.691.192İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 49.205.204 30.027.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.087.812 2.906.748Diğer Borçlar11,37 748.035 560.787İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.921 4.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 743.114 555.866Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.014.616 50.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.014.616 50.338Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.211.175 7.875.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 3.325.637 5.959.428Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.885.538 1.915.738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 101.299 39.132ARA TOPLAM113.691.151 104.437.019TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.691.151 104.437.019UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 60.533.818 52.580.884Uzun Vadeli Karşılıklar25.374.091 22.978.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 25.374.091 22.978.894TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.907.909 75.559.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER199.599.060 179.996.797ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 121.645.435 125.630.872Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.925.705 8.607.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.186.470 5.186.470Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.460.566 30.227.264Net Dönem Karı veya Zararı-2.303.153 16.233.302TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.645.435 125.630.872TOPLAM KAYNAKLAR321.244.495 305.627.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.523 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.523 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Transferler27 36.157.657 -36.157.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -114.906 6.986.033 6.871.127 6.871.127Dönem Karı (Zararı)6.986.033 6.986.033 6.986.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-114.906 -114.906 -114.906Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.523 -5.916.072 3.257.717 43.182.327 6.986.033 126.988.374 126.988.374Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872Transferler27 16.233.302 -16.233.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.682.284 -2.303.153 -3.985.437 -3.985.437Dönem Karı (Zararı)-2.303.153 -2.303.153 -2.303.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.682.284 -1.682.284 -1.682.284Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.176.817 5.186.470 46.460.566 -2.303.153 121.645.435 121.645.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.303.153 6.986.033DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.682.284 -114.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.102.855 -143.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler420.571 28.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 420.571 28.726Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.682.284 -114.906TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.985.437 6.871.127Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.985.437 6.871.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847427BIST