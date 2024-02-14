***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.'nin 21.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 100.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/191 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249446BIST