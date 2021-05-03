***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi27.02.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi21.03.2017Davanın Konusuİşe İadeKarşı Taraf(lar)Gürolhan YAŞARDavanın Tutarıİşe İadeDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoGebze 8. İş Mahkemesi - 2017 / 88 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararFeshin Geçersizliği - İşe İadeBir Sonraki Duruşma TarihiYokturVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarGebze 8. İş Mahkemesinin 2017/88 sayılı dosya ile ilgili Şirketimiz lehine verilen karara karşılık karşı tarafın istinaf başvurusu sonucunda , T.C. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından feshin geçersizliği ve işe iade kararı alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklama (II-15.1) Sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934112BIST