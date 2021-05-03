***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
03.05.2021 14:45
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
27.02.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
21.03.2017
Davanın Konusu
İşe İade
Karşı Taraf(lar)
Gürolhan YAŞAR
Davanın Tutarı
İşe İade
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Gebze 8. İş Mahkemesi - 2017 / 88 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Feshin Geçersizliği - İşe İade
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Gebze 8. İş Mahkemesinin 2017/88 sayılı dosya ile ilgili Şirketimiz lehine verilen karara karşılık karşı tarafın istinaf başvurusu sonucunda , T.C. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından feshin geçersizliği ve işe iade kararı alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklama (II-15.1) Sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934112
BIST
14:321.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:328,3061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:3210,0159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0453
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:32474,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,87
|Açılış
|: 474,62
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:32
|MRSHL
|271,70
|1.739.695
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.832.338
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.824.107
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.587.880
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.362.637
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.012.057
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|667.483.616
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|BIOEN
|18,08
|423.331.491
|% 1,52
|
|KOZAL
|112,90
|384.634.515
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|384.594.525
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.999.544
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|135.581.227
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|307.379.574
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,95
|164.002.237
|% 0,00
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2971
|8,3061
|% 0,38
|
|Euro
|10,0035
|10,0159
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4738
|11,5314
|% 0,64
|
|Frank
|9,0453
|9,0998
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% 0,26
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|10,58
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,01
|