***DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.02.2020 16:40
***DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDNFK42029
Nominal Değer (TL)
85.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
31/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/02/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
30/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816725
BIST
17:14119.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 147,41
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:145,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:146,6187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0197
|Açılış
|: 6,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6169
17:14303,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,53
|Açılış
|: 303,84
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.598.474
|% 20,00
|
|DITAS
|11,46
|7.518.124
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.799.461
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,88
|1.444.057.423
|% 1,46
|
|SISE
|5,63
|1.026.104.315
|% 1,26
|
|ODAS
|2,20
|562.847.315
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,19
|482.119.564
|% 3,97
|
|PETKM
|4,10
|479.223.500
|% 1,74
|
|ODAS
|2,20
|562.847.315
|% 3,77
|
|SISE
|5,63
|1.026.104.315
|% 1,26
|
|TSPOR
|3,08
|397.765.032
|% 13,24
|
|ALBRK
|1,71
|201.202.703
|% 1,18
|
|PETKM
|4,10
|479.223.500
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8226
|% -1,22
|
|Frank
|6,1806
|6,2179
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|-8,35
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.039
|-12,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-10,60
|
|Yarım
|967
|992
|-5,12
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|-0,67
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