***DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.04.2020 12:52
***DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DNFIN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDNFK62027
Nominal Değer (TL)
42.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/04/2020
Vadesi (Gün)
51
İtfa Tarihi
05/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838602
BIST
17:0895.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 54,35
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:086,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9432
En Düşük
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17:087,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5653
En Düşük
7,5032
17:08385,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,33
|Açılış
|: 385,82
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|90.496.743
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.810.498
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.784.910
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.473.387
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.558.624
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.133.712
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.241.348
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.481.800
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.241.348
|% -9,97
|
|ASELS
|26,52
|1.065.586.992
|% 0,30
|
|THYAO
|10,16
|956.503.759
|% -1,93
|
|ECILC
|4,77
|872.374.404
|% 9,15
|
|GARAN
|8,26
|787.037.218
|% 0,61
|
|IHLGM
|1,05
|232.564.445
|% 2,94
|
|ECILC
|4,77
|872.374.404
|% 9,15
|
|IHLAS
|0,67
|100.885.678
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.101.969
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,94
|278.678.213
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6555
|8,6989
|% 0,29
|
|Frank
|7,1568
|7,1999
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8419
|1,8511
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,87
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|25,00
|
|Tam
|2.541
|2.603
|25,70
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|12,50
|
|Çeyrek
|620
|633
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|27,94
|27,94
|0,25
|
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