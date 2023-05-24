***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 317.000.000-TL'sından 3.450.000.000.- TL'sına çıkartılmasınaArtırılan sermayenin1.133.000.000.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından, Nakit olarak arttırılacak 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise Şirketimiz ortağı Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden,Karşılanmasına ve bu kapsamda şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153437BIST