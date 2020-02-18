***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarDeniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2019--31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporu ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819934BIST