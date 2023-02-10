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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

10.02.2023 22:18
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31.12.2022 tarihli Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112854


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  4.930  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AHGAZ 80,00 275.594.403 % 0,00  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,8264 18,8364 % 0,03  
Euro 20,0949 20,1053 % -0,59  
Sterlin 22,6250 22,7385 % -0,51  
Frank 20,2839 20,4061 % -0,18  
Riyal 5,0023 5,0274 % 0,02  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.127 1.127 1,22  
Cumhuriyet 7.600 7.715 -105,00  
Tam 7.616 7.682 -13,00  
Yarım 3.721 3.759 -7,00  
Çeyrek 1.860 1.880 -3,00  
Gümüş Gr. 13,31 13,33 0,04  
Seans Raporu 10:42
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